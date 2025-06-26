Силуанов: В России идёт плановое охлаждение экономики, а не рецессия

В российской экономике наблюдается не рецессия, а плановое охлаждение, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определённые отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — сказал министр в интервью RT.

Силуанов отметил, что в прошлом году темпы роста экономики превысили 4%. Сейчас, по итогам первого квартала, они составляют 1,5%, а за апрель — 1,9%. Он подчеркнул, что рецессии не наблюдают. Министр сообщил, что принятые меры в рамках бюджета и денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка принесли свои плоды. Он добавил, что по данным за последний месяц в годовом выражении инфляция составляет около 4—5%. Это тот уровень, при достижении которого станет возможным смягчение денежно-кредитной политики, уточнил он.