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27 июня, 05:00

Эксперт назвал Life.ru лучшие еврейские лайфхаки по экономии на летнем отдыхе в городе

Эксперт Патешман: Бесплатные мероприятия помогут сэкономить на отдыхе в городе

Экономия денег. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Экономия денег. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Сэкономить на летнем отдыхе в городе вполне возможно. Личный финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru отметил, что летом в парках проходит множество бесплатных мероприятий — спортивные соревнования по теннису, шашкам и шахматам, активности для пенсионеров, открытые кинопоказы, а также различные фестивали.

Говоря о практических советах, эксперт упомянул, что на многих бесплатных площадках, особенно не в парках, часто возникают проблемы с туалетами. Он посоветовал не стесняться заходить в ближайшие кафе, купив бутылку воды, поскольку в большинстве случаев посетителям разрешают воспользоваться уборной, особенно если с ними дети.

Второе: могут быть досмотры и могут не пустить со своей едой и питьём. Мы берём фрукты, с фруктами пускают всегда. Они и жажду снижают, и можно перекусить. Если эти мероприятия на весь день, и мы говорим про парки, как правило, еда там достаточно дорогая. Что мы делаем для этого? Там действуют те же самые доставки. Смотрим рядом с парком остановку и заказываем туда привычную еду.

Александр Патешман

Личный финансовый консультант

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Для комфортного времяпрепровождения эксперт посоветовал брать пледы, так как вечером бывает прохладно, а также складные стульчики, которые можно недорого купить в интернете. Они пригодятся на мероприятиях, где приходится долго стоять, например, на фестивалях. Их можно пронести через металлоискатели, объяснив, что они нужны из-за усталости или проблем со здоровьем.

Кроме того, Патешман обратил внимание на защиту от комаров, предложив использовать роликовые антиперспиранты вместо баллончиков, которые могут изъять на входе. А вместо платных водных прогулок он рекомендовал кататься на городских трамвайчиках.

«Вместо платных корабликов и путешествий по воде — заменяем на городские трамвайчики, которые стоят намного дешевле и можно поехать по транспортной карте», — заключил Патешман.

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Ранее Патешман назвал лайфхаки для бюджетных свиданий летом. По его словам, в эпоху экономии креативность выходит на первый план, и даже небольшая сумма может стать ключом к романтическому вечеру.

Екатерина Хмелева
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