Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование программ, направленных на поиск предполагаемых военных преступлений на Украине и в ряде других стран. Эта рекомендация была направлена Госдепартаменту и исходит от Административно-бюджетного управления Белого дома.

Как сообщили два источника агентства Reuters, знакомые с ситуацией, это предложение не является окончательным решением, и Госдепартамент имеет возможность его оспорить. Однако шансы на то, что госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио оспорит предложение Белого дома, оцениваются как невысокие.

Речь идёт о прекращении финансирования программ, реализуемых не только на Украине, но и в таких странах, как Шри-Ланка, Гамбия, Ирак, Мьянма, Непал и Сирия. В частности, на Украине эти программы направлены против Вооружённых сил России.