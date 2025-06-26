Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 09:09

«Привести в сознание»: В МИД РФ заявили, что США хотят сбить амбиции Зеленского в своих целях

Мирошник: США стремятся ослабить Зеленского ради собственной выгоды

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

США в настоящее время не готовы оказывать давление на Украину для смены режима, а лишь стремятся ослабить Владимира Зеленского и «привести в сознание». Такое заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Я не вижу сейчас, что Соединённые Штаты хотят поменять Зеленского. Они хотят ослабить его, привести в сознание, повлиять на него... На сегодняшний день я не вижу потенциала, что американцы готовы надавить на Украину таким образом, чтобы переформатировать режим. Нет, они хотят его просто ограничить в каких-то вещах, немного успокоить, сбить амбиции и заставить идти в том фарватере, который выгоден американцам», — подчеркнул дипломат в беседе с телеканалом «Звезда».

Посол МИД РФ дополнил, что нарративы Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака во многом схожи. По его словам, политики генерируют одни и те же посылы. Кроме того, Мирошник напомнил, что Киев всегда отличался хамским поведением, но мировые лидеры обратили внимание на это только сейчас. Во многом это произошло после того, как Вашингтон отказался помогать Зеленскому и оправдывать его поступки.

«Лишь массовка»: СМИ узнали настоящую роль Зеленского на саммите НАТО
«Лишь массовка»: СМИ узнали настоящую роль Зеленского на саммите НАТО

Напомним, что на саммите НАТО в Гааге Владимира Зеленского не допустили к участию в рабочих дискуссиях. Такое решение было принято из-за нежелания представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с главой киевского режима в рамках альянса. Да и сам Зеленский, по мнению экспертов, выглядел на саммите печально. Профайлер вообще подметил, что бывший комик шёл на встречу к лидерам стран, как на плаху.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • МИД РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar