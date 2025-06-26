«Привести в сознание»: В МИД РФ заявили, что США хотят сбить амбиции Зеленского в своих целях
Мирошник: США стремятся ослабить Зеленского ради собственной выгоды
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
США в настоящее время не готовы оказывать давление на Украину для смены режима, а лишь стремятся ослабить Владимира Зеленского и «привести в сознание». Такое заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Я не вижу сейчас, что Соединённые Штаты хотят поменять Зеленского. Они хотят ослабить его, привести в сознание, повлиять на него... На сегодняшний день я не вижу потенциала, что американцы готовы надавить на Украину таким образом, чтобы переформатировать режим. Нет, они хотят его просто ограничить в каких-то вещах, немного успокоить, сбить амбиции и заставить идти в том фарватере, который выгоден американцам», — подчеркнул дипломат в беседе с телеканалом «Звезда».
Посол МИД РФ дополнил, что нарративы Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака во многом схожи. По его словам, политики генерируют одни и те же посылы. Кроме того, Мирошник напомнил, что Киев всегда отличался хамским поведением, но мировые лидеры обратили внимание на это только сейчас. Во многом это произошло после того, как Вашингтон отказался помогать Зеленскому и оправдывать его поступки.
Напомним, что на саммите НАТО в Гааге Владимира Зеленского не допустили к участию в рабочих дискуссиях. Такое решение было принято из-за нежелания представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с главой киевского режима в рамках альянса. Да и сам Зеленский, по мнению экспертов, выглядел на саммите печально. Профайлер вообще подметил, что бывший комик шёл на встречу к лидерам стран, как на плаху.