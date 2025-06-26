США в настоящее время не готовы оказывать давление на Украину для смены режима, а лишь стремятся ослабить Владимира Зеленского и «привести в сознание». Такое заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Посол МИД РФ дополнил, что нарративы Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака во многом схожи. По его словам, политики генерируют одни и те же посылы. Кроме того, Мирошник напомнил, что Киев всегда отличался хамским поведением, но мировые лидеры обратили внимание на это только сейчас. Во многом это произошло после того, как Вашингтон отказался помогать Зеленскому и оправдывать его поступки.