Самая засушливая пустыня в мире Атакама покрылась снегом впервые за 10 лет

Неожиданное природное явление поразило чилийскую пустыню Атакама, известную как самое засушливое место на планете. Обсерватория ALMA, расположенная в этом регионе, сообщила о необычном снегопаде, покрывшем пустынные ландшафты белым покровом.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х.

Самая засушливая пустыня в мире Атакама неожиданно покрылась снегом. Видео © Х / ALMA Observatory

Приложенный к публикации видеоматериал зафиксировал это редкое явление, которое, по данным обсерватории, наблюдается впервые за последнее десятилетие.