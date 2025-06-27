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27 июня, 00:24

Самая засушливая пустыня в мире Атакама покрылась снегом впервые за 10 лет

Неожиданное природное явление поразило чилийскую пустыню Атакама, известную как самое засушливое место на планете. Обсерватория ALMA, расположенная в этом регионе, сообщила о необычном снегопаде, покрывшем пустынные ландшафты белым покровом.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети Х.

Самая засушливая пустыня в мире Атакама неожиданно покрылась снегом. Видео © Х / ALMA Observatory

Приложенный к публикации видеоматериал зафиксировал это редкое явление, которое, по данным обсерватории, наблюдается впервые за последнее десятилетие.

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Ранее власти Монголии раскрыли амбициозную стратегию по превращению безжизненной Гоби в многофункциональный экономический кластер. Эта гигантская пустыня, занимающая шестую строчку в мировом рейтинге по размерам, раскинулась на границе двух государств — Монголии и Китая. Её территория, превышающая 1,3 млн кв. км, вскоре может кардинально изменить свой облик благодаря инновационным промышленным проектам.

Обложка © Х / ALMA Observatory

Артём Гапоненко
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