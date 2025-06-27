Disney анонсировала создание кинофильма «Лило и Стич 2»
Американский медиагигант The Walt Disney Company официально объявил о начале работы над продолжением анимационного фильма «Лило и Стич». Соответствующее заявление появилось 26 июня на официальной странице компании в социальной сети X.
«Лило и Стич 2 уже в разработке!» — говорится в сообщении.
Disney анонсировала создание кинофильма «Лило и Стич 2». Видео © Х / Walt Disney Studios
Хотя конкретные детали сюжета и дата выхода пока не раскрываются, анонс вызвал оживлённую реакцию поклонников франшизы.
Напомним, первый полнометражный фильм вышел в мае этого года, продолжив историю, начатую ещё в классическом мультфильме 2002 года. Ранее Life.ru публиковал эксклюзивные кадры со съёмок, первые отзывы зрителей и малоизвестные факты о создании новой версии культовой истории.
Обложка © Х / Walt Disney Studios