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27 июня, 02:57

Disney анонсировала создание кинофильма «Лило и Стич 2»

Американский медиагигант The Walt Disney Company официально объявил о начале работы над продолжением анимационного фильма «Лило и Стич». Соответствующее заявление появилось 26 июня на официальной странице компании в социальной сети X.

«Лило и Стич 2 уже в разработке!»говорится в сообщении.

Disney анонсировала создание кинофильма «Лило и Стич 2». Видео © Х / Walt Disney Studios

Хотя конкретные детали сюжета и дата выхода пока не раскрываются, анонс вызвал оживлённую реакцию поклонников франшизы.

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Напомним, первый полнометражный фильм вышел в мае этого года, продолжив историю, начатую ещё в классическом мультфильме 2002 года. Ранее Life.ru публиковал эксклюзивные кадры со съёмок, первые отзывы зрителей и малоизвестные факты о создании новой версии культовой истории.

Обложка © Х / Walt Disney Studios

Артём Гапоненко
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