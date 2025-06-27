Microsoft впервые за 40 лет сменит цвет «синего экрана смерти» Windows
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Microsoft в первый раз за почти 40 лет заменит цвет «синего экрана смерти» (BSOD) в Windows. Компания ранее уведомила, что экран станет зелёным. Теперь Microsoft уточнила, что изменит цвет на чёрный, сообщает The Verge.
В новом дизайне уберут грустный смайлик и QR-код. На экране появятся код ошибки и информация о системном драйвере, спровоцировавшем сбой.
Вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон отметил, что изменения помогут упростить восприятие информации. Это обеспечит более быстрое понимание проблемы и её решение. Компания представит новый дизайн BSOD в обновлении для Windows 11 летом 2025 года.
Как сообщал Life.ru, ранее Microsoft проинформировала пользователей Windows 10 о бесплатной опции продления поддержки и обновлений. Это возможно через настройку резервного копирования Windows Backup. Однако функция требует синхронизации с сервисом OneDrive, который предоставляет 5 гигабайтов хранилища без дополнительной оплаты.