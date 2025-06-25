Microsoft предложила бесплатное обновление Windows 10, но есть нюанс

Microsoft сообщила пользователям Windows 10 о возможности бесплатно продлить поддержку и обновления для их операционной системы через настройку резервного копирования Windows Backup. Однако есть немаловажный нюанс, пишет издание The Verge.

Авторы материала пояснили, что сама по себе функция Windows Backup бесплатна, однако данные синхронизируются с сервисом OneDrive, который без доплаты даёт доступ всего к 5 гигабайтам хранилища.

«Если у пользователей ПК много файлов, хранящихся локально в папке «Документы», им придётся приобрести дополнительное место — это и есть подвох», — заметили авторы издания.

Для физических лиц расширенная поддержка безопасности (ESU) на данный момент стоит 30 долларов в год (около 2500 рублей). Компаниям придётся заплатить 427 долларов за три года (примерно 33000 рублей). Самая выгодная цена на ESU — для учебных заведений: всего 7 долларов в год (около 600 рублей).