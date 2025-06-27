В Госдуме рассказали, что с 1 сентября фельдшеры и акушерки смогут заменять врачей

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который позволит фельдшерам и акушеркам временно исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Об этом РИА «Новости» сообщила член Комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Решение о делегировании таких полномочий будет принимать руководитель медицинской организации на основании конкретной ситуации и потребностей учреждения. Эта мера, закреплённая на федеральном уровне, направлена прежде всего на повышение доступности первичной медицинской помощи населению, особенно в отдалённых регионах, где острее всего ощущается нехватка врачебных кадров.

Как подчёркивает Власова, речь идёт не о полной замене врачей средним медицинским персоналом, а о вынужденной временной мере в рамках первичного звена здравоохранения, которая призвана обеспечить непрерывность медицинского обслуживания населения в сложных кадровых условиях.

«Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача», — отметила депутат.