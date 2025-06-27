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27 июня, 03:13

На Сахалине спасают выпавшую с 12 этажа и застрявшую на кондиционере овчарку

Овчарка выпала с 12 этажа и застряла. Обложка © Telegram / SHOT

Овчарка выпала с 12 этажа и застряла. Обложка © Telegram / SHOT

Овчарка упала с окна 12 этажа в многоквартирном доме на Сахалине и приземлилась в корзину для кондиционера. Местные жители вместе с сотрудниками МЧС пытаются вызволить её на землю, сообщает Telegram-канал SHOT.

Всё произошло около 4 утра в жилом комплексе «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске. Она сильно ударилась, но приземление произошло в кондиционерный короб на 11 этаже. Местные жители обеспокоились и вызвали спасателей. Они разложили брезент внизу, чтобы смягчить падение, если собака упадёт.

Овчарка выпала с 12 этажа в Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / SHOT

К дому уже подъехала машина МЧС с лестницей. Однако, по словам жильцов, её длины не хватило, чтобы достать собаку. Операция длится уже два часа, всё это время животное сильно скулит.

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Лия Мурадьян
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