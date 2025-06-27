Свыше 26 тысяч украинцев не пустили в Россию из-за связей с СБУ

Российские пограничные службы усилили контроль за въездом граждан Украины на территорию страны. Как сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью RG.ru, с начала специальной военной операции было предотвращено более 26 тысяч попыток въезда лиц, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами.

В настоящее время на территории России находится около одного миллиона переселенцев из Украины, из которых порядка 185 тысяч человек получили документы, разрешающие длительное пребывание в стране. Однако, по информации правоохранительных органов, часть этих мигрантов учувствуют в преступной деятельности, включая подготовку диверсионных операций и террористических актов.

Коков также отметил, что пограничными службами было выявлено и остановлено более 24 тысяч попыток пересечения границы лицами, имеющими признаки причастности к террористической и экстремистской деятельности. Эти меры являются частью комплекса действий по обеспечению безопасности страны в текущих условиях.