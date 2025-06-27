Мост через Дон в Волгоградской области открыли после завершения работ сапёров

В Калачёвском районе Волгоградской области возобновлено движение по мосту через реку Дон после тщательной уборки территории от фрагментов сбитых украинских дронов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации региона.

Переправу временно закрыли из-за отражения масштабной атаки дронов, которая затронула Суровикинский и Калачёвский районы. Сапёры оперативно приступили к разбору и удалению обломков, обеспечив безопасность на месте происшествия.

В результате налёта загорелась сухая растительность, однако пожар был быстро локализован. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.