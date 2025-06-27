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27 июня, 06:24

Мост через Дон в Волгоградской области открыли после завершения работ сапёров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

В Калачёвском районе Волгоградской области возобновлено движение по мосту через реку Дон после тщательной уборки территории от фрагментов сбитых украинских дронов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации региона.

Переправу временно закрыли из-за отражения масштабной атаки дронов, которая затронула Суровикинский и Калачёвский районы. Сапёры оперативно приступили к разбору и удалению обломков, обеспечив безопасность на месте происшествия.

В результате налёта загорелась сухая растительность, однако пожар был быстро локализован. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Волгоградской области была отражена крупная атака украинский беспилотников. Дроны ВСУ летели в Суровикинский и Калачёвский районы, а также в направлении города Волжский, когда их сбили системы ПВО.

Владимир Озеров
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