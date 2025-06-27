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27 июня, 07:53

Организаторов сатанинского обряда в Ленобласти могут обвинить в покушении на убийство

Адвокат Добровинский счёл преступлением обряд с погребением заживо в Ленобласти

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Проведённый в Ленинградской области сатанинский обряд с погребением заживо можно квалифицировать как преступление в рамках УК РФ, полагает известный российский адвокат Александр Добровинский. По его словам, не имеет значения, по обоюдному согласию людей закопали или нет.

«А если кто-то подвергает чью-либо жизнь опасности, то это, очевидно, является преступлением. И то, что обряд вроде как происходил по взаимному согласию, не имеет никакого значения. Думаю, уголовный состав будет в дальнейшем ужесточён. На мой взгляд, следователь добавит покушение на убийство», — отметил юрист в беседе с «Ридусом».

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Напомним, ранее в Приозерском районе Ленинградской области сотрудники полиции в последний момент предотвратили ужасающий ритуал с имитацией погребения заживо. На видеокадрах, облетевших Сеть, запечатлён момент экстренного выкапывания двух человек из неглубоких могил. Жертвы, завёрнутые в простыни, были освобождены буквально из-под земли.

Борис Эльфанд
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