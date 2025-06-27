Погранслужба Украины вместе с соцсетью Facebook* пытается блокировать распространение в Сети сведений о пропавших без вести военнослужащих ВСУ на Сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах со ссылкой на жалобы родственников украинских бойцов.

«Есть информация от родственников военнослужащих 5-го погранотряда, они жалуются в соцсетях, что руководство погранслужбы Украины пытается минимизировать распространение информации о пропавших без вести пограничниках, взаимодействуя с администрацией Facebook*», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские власти получают обращения от жителей Украины, преимущественно из Запорожской, Днепропетровской и восточных областей, которые пытаются узнать о местонахождении и состоянии своих родственников, воюющих в рядах ВСУ. Украинские семьи вынуждены узнавать у российской стороны сведения, потому что Киев скрывает информацию, а погибших записывает как пропавших без вести.