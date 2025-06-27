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27 июня, 08:38

Украина потребовала от Facebook* засекретить данные о пропавших бойцах ВСУ

ТАСС: Силовики Украины требуют от Facebook* скрыть данные о пропавших бойцах ВСУ

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Погранслужба Украины вместе с соцсетью Facebook* пытается блокировать распространение в Сети сведений о пропавших без вести военнослужащих ВСУ на Сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах со ссылкой на жалобы родственников украинских бойцов.

«Есть информация от родственников военнослужащих 5-го погранотряда, они жалуются в соцсетях, что руководство погранслужбы Украины пытается минимизировать распространение информации о пропавших без вести пограничниках, взаимодействуя с администрацией Facebook*», — уточнил собеседник агентства.

Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ давит на родственников военнопленных
Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ давит на родственников военнопленных

Ранее сообщалось, что российские власти получают обращения от жителей Украины, преимущественно из Запорожской, Днепропетровской и восточных областей, которые пытаются узнать о местонахождении и состоянии своих родственников, воюющих в рядах ВСУ. Украинские семьи вынуждены узнавать у российской стороны сведения, потому что Киев скрывает информацию, а погибших записывает как пропавших без вести.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Татьяна Миссуми
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