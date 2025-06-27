В Татарстане ФСБ задержала женщину за участие в террористической группе

Сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан задержали участницу женского крыла международной террористической организации, запрещенной в РФ. Она занималась распространением идеологии радикального ислама, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, по месту жительства задержанной проводились нелегальные агитационные мероприятия. Их основной целью называли распространение среди мусульман региона идей радикального ислама, а также пропаганду принципов террористической организации.

Кроме того, выяснилось, что на этих собраниях изучали литературу экстремистского характера, запрещённую в России, заслушивали отчеты о работе по привлечению новых сторонников и вербовали членов в ряды международной террористической структуры.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с законодательством РФ.