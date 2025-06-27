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Регион
27 июня, 08:51

Силуанов сравнил бургеры из «Вкусно – и точка» и McDonald’s и рассказал, какой вкуснее

Силуанов посетил «Вкусно — и точка» и признался, что еда лучше, чем в McDonald’s

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / forden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / forden

В России заведения общепита «Вкусно – и точка» обошли по качеству продукции McDonald's, который покинул нашу страну после начала спецоперации. Вкус традиционных бургеров оценил министр финансов РФ Антон Силуанов и рассказал об этом в программе «Эффект Санчеса» на телеканале RT International.

«Если говорить о McDonald's, то у нас сейчас такая же сеть, только называется «Вкусно — и точка» — российский McDonald's. Я, кстати говоря, там бывал, и мне кажется, что стало вкуснее», — поделился чиновник.

Силуанов уверен, что российские предприниматели смогли не только занять нишу на рынке быстрого питания, но и обойти зарубежных конкурентов. Министр добавил, что нельзя допускать простого возвращения McDonald's в страну, необходимо всегда ставить во главу угла интересы отечественных бизнесменов.

«Колоссальные деньги»: Стало известно, что может помешать возвращению McDonald's в РФ
«Колоссальные деньги»: Стало известно, что может помешать возвращению McDonald's в РФ

Ранее американская корпорация McDonald's подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» на русском языке. Появились слухи о возможном возвращении зарубежного бизнеса в РФ. В McDonald's опровергла информацию. Согласно заявлению представителей компании, начатый недавно процесс регистрации товарных знаков в РФ связан исключительно с мерами по охране интеллектуальной собственности.

Татьяна Миссуми
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