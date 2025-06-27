Силуанов сравнил бургеры из «Вкусно – и точка» и McDonald’s и рассказал, какой вкуснее

В России заведения общепита «Вкусно – и точка» обошли по качеству продукции McDonald's, который покинул нашу страну после начала спецоперации. Вкус традиционных бургеров оценил министр финансов РФ Антон Силуанов и рассказал об этом в программе «Эффект Санчеса» на телеканале RT International.