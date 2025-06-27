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Регион
27 июня, 08:53

«Бесчеловечные действия»: На ЗАЭС раскрыли подробности атаки ВСУ на мирных атомщиков

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ВСУ нанесли удар рядом с энергоблоками

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

ВСУ нанесли удар рядом с энергоблоками Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По её словам, атака украинских боевиков пришлась по району подводящего канала, который ведёт к градирням.

Собеседница телеканала «Звезда» также подчеркнула, что безопасность эксплуатации Запорожской АЭС на данный момент обеспечена в полном объёме. По её словам, ВСУ намеревались ударить по сотрудникам, которые, к счастью, успели скрыться. Однако пострадал один автомобиль.

«Нет оправданий бесчеловечным действиям против мирных атомщиков, которые обеспечивают безопасность станции», — заключила сотрудница ЗАЭС.

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Напомним, ранее ВСУ атаковали беспилотником сотрудников Запорожской АЭС. Инцидент произошёл в 350-400 метрах от блоков станции. Среди атомщиков пострадавших нет.

Борис Эльфанд
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