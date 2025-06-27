В России любят слегка демонизировать Великобританию, приписывая ей возможности, которых уже нет. Небольшая держава сегодня даже не может найти своё место между ЕС и США, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Конечно, Лондон стремится утвердить свою роль в мировой политике через поддержку Киева, однако у Соединённого Королевства больше нет прежнего военного могущества. Для подтверждения своей теории эксперт привёл всего один, но весьма значимый и довольно забавный аргумент.

«Как мне сказал один британский коллега месяца два назад, я долго смеялся, но оказалось, что это правда: все вооружённые силы Британии целиком не смогут заполнить весь стадион Уэмбли в Лондоне. Действительно, их очень мало», — отметил собеседник «Царьграда».

Лукьянов отметил, что не стал бы приписывать Британии какую-то демоническую роль в мировой политике. По его словам, политики Соединённого Королевства ищут своё место, так как они в своё время вышли из ЕС и никак не могут тепло взаимодействовать с США.