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27 июня, 09:30

«Долго смеялся»: Политолог обнулил всё «могущество» Британии одним забавным фактом

Политолог Лукьянов заявил, что от Британии мало что зависит в мировой политике

Великобритания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Великобритания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

В России любят слегка демонизировать Великобританию, приписывая ей возможности, которых уже нет. Небольшая держава сегодня даже не может найти своё место между ЕС и США, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Конечно, Лондон стремится утвердить свою роль в мировой политике через поддержку Киева, однако у Соединённого Королевства больше нет прежнего военного могущества. Для подтверждения своей теории эксперт привёл всего один, но весьма значимый и довольно забавный аргумент.

«Как мне сказал один британский коллега месяца два назад, я долго смеялся, но оказалось, что это правда: все вооружённые силы Британии целиком не смогут заполнить весь стадион Уэмбли в Лондоне. Действительно, их очень мало», — отметил собеседник «Царьграда».

Лукьянов отметил, что не стал бы приписывать Британии какую-то демоническую роль в мировой политике. По его словам, политики Соединённого Королевства ищут своё место, так как они в своё время вышли из ЕС и никак не могут тепло взаимодействовать с США.

«Из-за [президента США Дональда] Трампа никто не понимает, как себя вести. В этом смысле они в определённых метаниях», — подытожил эксперт.

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Напомним, ранее Guardian сообщила, что Британия вооружит Киев 350 ракетами за счёт российских активов. Кроме того, граждан Британии призвали готовиться к возможной войне на своей территории.

Борис Эльфанд
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