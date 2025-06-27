Таможенные проверки затягивают доставку грузов из СНГ

В последнее время возникли проблемы с доставкой грузов из стран СНГ в Россию, кроме Белоруссии. Сроки доставки увеличились на две недели из-за более строгих проверок на таможне, сообщает газета «Известия».

Коммерческий директор компании Novasmart Ольга Шоалл отметила, что особенно сильно задержки ощущаются на границе с Казахстаном. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский добавил, что раньше доставка занимала от 10 до 30 дней, а теперь может затянуться до полутора месяцев.

Глава ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов объяснил, что казахстанские таможенники проверяют почти все грузы, что увеличивает время ожидания на границе в три раза.

Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов рассказал, что усиленные проверки чаще всего касаются поставок электроники и автозапчастей. По словам Шоалл, таможенников также интересует продукция, которую можно использовать в военных целях. Участники рынка считают, что ужесточение контроля связано с давлением западных стран, которые следят за соблюдением санкций. Казахстан хочет показать прозрачность своих торговых потоков.

Задержки на таможне могут привести к нехватке товаров в некоторых сферах, например, в электронике и автозапчастях. Это может вызвать рост цен для потребителей до 10%, включая увеличение логистических затрат и проблемы с оборачиваемостью капитала. Однако пока серьёзных разрывов в поставках нет.

Филатов уточнил, что из-за длительных задержек перевозчики теряют до 20 тысяч рублей в день. За первые пять месяцев года стоимость логистики выросла на 25%, а задержки могут привести к штрафам для перевозчиков.