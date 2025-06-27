Мелони причислили к команде «любителей наркоты» Макрона за ужимки на интервью
Пользователи обсуждают странную мимику Мелони во время интервью на саммите НАТО
Обложка © Х / MT_5oul
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвала многочисленные вопросы у пользователей Сети после своего странного интервью на саммите НАТО, проходившем 24 и 25 июня в Гааге. Чиновница странно закатывала и выпучивала глаза, кривила губами и фыркала. Ролик разошёлся в соцсетях.
Джорджа Мелони. Видео © Х / MT_5oul
«Она не в себе? Или у любителя наркоты Макрона появился приятель по досугу? Здоровый человек так себя не ведёт», — прокомментировал один из пользователей.
«Европейские политики вызывают опасения всё больше и больше. Мелони явно что-то покурила», — добавил другой читатель.
«В неё, видимо, бес вселился. Как ещё объяснить эти нечеловеческие выпучивания глаз на камеру?! Доиграется Европа с толерантностью к сатанизму», — возмутился ещё один комментатор.
Сама Мелони пока никак не комментировала свои ужимки во воремя общения с журналистами. Судя по видео, ей действительно тяжело давалась беседа, политик отвлекалась и очень старалась держать себя в руках и членораздельно говорить.
Ранее пользователи Сети заподозрили президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в употреблении наркотических веществ. Журналисты внезапно зашли в купе поезда к политикам, застав их врасплох. На столе перед Макроном и Мерцем лежал небольшой пакетик с белым порошком и специфическая ложечка. Всё это было быстро убрано политиками в попытке скрыть улики.