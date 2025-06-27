Мелони причислили к команде «любителей наркоты» Макрона за ужимки на интервью

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвала многочисленные вопросы у пользователей Сети после своего странного интервью на саммите НАТО, проходившем 24 и 25 июня в Гааге. Чиновница странно закатывала и выпучивала глаза, кривила губами и фыркала. Ролик разошёлся в соцсетях.

Джорджа Мелони. Видео © Х / MT_5oul

«Она не в себе? Или у любителя наркоты Макрона появился приятель по досугу? Здоровый человек так себя не ведёт», — прокомментировал один из пользователей.

«Европейские политики вызывают опасения всё больше и больше. Мелони явно что-то покурила», — добавил другой читатель.

«В неё, видимо, бес вселился. Как ещё объяснить эти нечеловеческие выпучивания глаз на камеру?! Доиграется Европа с толерантностью к сатанизму», — возмутился ещё один комментатор.

Сама Мелони пока никак не комментировала свои ужимки во воремя общения с журналистами. Судя по видео, ей действительно тяжело давалась беседа, политик отвлекалась и очень старалась держать себя в руках и членораздельно говорить.