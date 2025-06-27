Водителю, насмерть сбившему сербского байкера в Подмосковье, грозит 5 лет тюрьмы

В ночь на 27 июня в подмосковном Красногорске произошла трагическая авария, в результате которой погиб мотоциклист. За рулём сбившего его автомобиля BMW находился 37-летний мужчина, работающий детским футбольным тренером. Об этом сообщает SHOT.

Против водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека по неосторожности.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.