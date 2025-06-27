Водителю, насмерть сбившему сербского байкера в Подмосковье, грозит 5 лет тюрьмы
В ночь на 27 июня в подмосковном Красногорске произошла трагическая авария, в результате которой погиб мотоциклист. За рулём сбившего его автомобиля BMW находился 37-летний мужчина, работающий детским футбольным тренером. Об этом сообщает SHOT.
Против водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека по неосторожности.
В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, что детский тренер по футболу на своей машине пытался объехать «лежачий полицейский» по встречке, откуда на него вылетел мотоциклист. Дело было ночью, поэтому водитель BMW полагал, что на дороге он один. Пострадавший, 47-летний Александр В., имеющий российское и сербское гражданство, скончался на месте от полученных травм.
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