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27 июня, 09:53

«Благородство иссякло»: В ГД объяснили, почему Британия показала на дверь украинским беженцам

Депутат Белик: Украинцам в Британии фактически указывают на дверь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Отказ предоставить украинцам убежище в Великобритании демонстрирует истинное отношения Лондона к жителям Незалежной. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Украинский вопрос беспокоит Великобританию в контексте противостояния нашей стране руками Украины, но не в контексте помощи её гражданам. Отказ в убежище и предложение переселиться — демонстрация истинного отношения Лондона к украинцам.

Дмитрий Белик

Депутат Госдумы

Украинский вопрос беспокоит Великобританию в контексте противостояния нашей стране руками Украины, но не в контексте помощи её гражданам. Отказ в убежище и предложение переселиться — демонстрация истинного отношения Лондона к украинцам.
Украинский вопрос беспокоит Великобританию в контексте противостояния нашей стране руками Украины, но не в контексте помощи её гражданам. Отказ в убежище и предложение переселиться — демонстрация истинного отношения Лондона к украинцам.

Парламентарий напомнил, что Британия не входит в ЕС и Шенгенское соглашение на неё не распространяется, так что правила в этой стране для беженцев гораздо жёстче. Лондон заинтересован в дешёвой рабочей силе, а не в бесконечном потоке беженцев, поэтому украинцам фактически указывают на дверь, отмечает Белик.

Несмотря на то что сначала англичане «сделали жест доброй воли» и упростили визовый режим для граждан Украины, сейчас их показательное благородство иссякло, усталость от приезжих накапливается и умножается на проблемы, связанные с поведением прибывших украинцев. Поэтому ничего удивительного в решении Лондона депутат не видит.

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Напомним, ранее The Guardian узнала, что Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что горячая фаза конфликта на Украине идёт не везде и можно переехать в безопасные регионы. Многие беженцы пытаются оспорить это решение.

Екатерина Хмелева
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