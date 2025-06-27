Отказ предоставить украинцам убежище в Великобритании демонстрирует истинное отношения Лондона к жителям Незалежной. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Украинский вопрос беспокоит Великобританию в контексте противостояния нашей стране руками Украины, но не в контексте помощи её гражданам. Отказ в убежище и предложение переселиться — демонстрация истинного отношения Лондона к украинцам. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Парламентарий напомнил, что Британия не входит в ЕС и Шенгенское соглашение на неё не распространяется, так что правила в этой стране для беженцев гораздо жёстче. Лондон заинтересован в дешёвой рабочей силе, а не в бесконечном потоке беженцев, поэтому украинцам фактически указывают на дверь, отмечает Белик.

Несмотря на то что сначала англичане «сделали жест доброй воли» и упростили визовый режим для граждан Украины, сейчас их показательное благородство иссякло, усталость от приезжих накапливается и умножается на проблемы, связанные с поведением прибывших украинцев. Поэтому ничего удивительного в решении Лондона депутат не видит.