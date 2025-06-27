На Украине курс евро установил новый рекорд

По словам аналитиков, взлёт курса евро к доллару до отметки 1,1745 (позже скорректировавшийся до 1,1708) на мировых рынках вызван заявлением американского лидера Дональда Трампа о возможности замены главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Реакция рынка, достигшая нового исторического максимума, связана с надеждами на снижение базовых ставок ФРС.

По мнению аналитиков, подобные шаги могут быть расценены как посягательство на независимость Центробанка, что негативно скажется на доверии инвесторов к доллару и его статусу надежной резервной валюты. Как подчёркивает Киран Уильямс из InTouch Capital Markets, рынки очень восприимчивы к любым сигналам о политическом давлении на монетарную политику. Он отмечает, что кадровые перестановки в ФРС, в особенности те, которые выглядят политически обусловленными, могут привести к дальнейшему ослаблению доллара.