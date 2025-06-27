Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 12:18

На Украине курс евро установил новый рекорд

Средний курс евро в банках Украины пересёк отметку в рекордные 49 гривен

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Курс евро на Украине превысил отметку 49 гривен. Такие данные приводятся на сайте Нацбанка Украины.

По словам аналитиков, взлёт курса евро к доллару до отметки 1,1745 (позже скорректировавшийся до 1,1708) на мировых рынках вызван заявлением американского лидера Дональда Трампа о возможности замены главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Реакция рынка, достигшая нового исторического максимума, связана с надеждами на снижение базовых ставок ФРС.

На следующей неделе начнутся усиленные колебания курса доллара. В какой диапазон войдёт рубль
На следующей неделе начнутся усиленные колебания курса доллара. В какой диапазон войдёт рубль

По мнению аналитиков, подобные шаги могут быть расценены как посягательство на независимость Центробанка, что негативно скажется на доверии инвесторов к доллару и его статусу надежной резервной валюты. Как подчёркивает Киран Уильямс из InTouch Capital Markets, рынки очень восприимчивы к любым сигналам о политическом давлении на монетарную политику. Он отмечает, что кадровые перестановки в ФРС, в особенности те, которые выглядят политически обусловленными, могут привести к дальнейшему ослаблению доллара.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar