Западные СМИ обвинили Трампа в рекордном падении доллара из-за претензий к главе ФРС

Американская валюта резко ослабла, обновив многолетние минимумы по отношению к евро и швейцарскому франку. По информации Reuters, это произошло после сообщений о возможном вмешательстве администрации президента США Дональда Трампа в работу Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс евро вырос до 1,1710 доллара, достигнув максимального значения с сентября 2021 года, в то время как к швейцарскому франку доллар опустился до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Одновременно фунт стерлингов укрепился до 1,3723 доллара, показав наилучший результат с января 2022 года.

Финансовые рынки отреагировали на слухи о планах президента Трампа заменить главу ФРС Джерома Пауэлла на более лояльного кандидата, готового пойти на снижение процентных ставок. Как отмечают эксперты, подобные действия могут быть восприняты как угроза независимости центрального банка, что подрывает доверие инвесторов к доллару как к надёжной резервной валюте.

Рынки крайне чувствительны к любым признакам политического вмешательства в денежно-кредитную политику, пояснил Киран Уильямс из InTouch Capital Markets. По его словам, кадровые изменения в ФРС, особенно если они будут выглядеть политически мотивированными, могут спровоцировать дальнейшую переоценку позиций доллара.

Параллельно укрепление евро связано с ожиданиями масштабных инвестиций в европейскую оборону и инфраструктуру, что может способствовать экономическому росту в регионе. Текущая ситуация отражает растущие сомнения инвесторов в способности США сохранить статус доллара как основной мировой резервной валюты в условиях потенциальной потери независимости ключевого финансового института страны.