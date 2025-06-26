Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 01:41

CNN поддержал журналистку Наташу Бертран после призыва Трампа уволить её

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Телеканал CNN поддержал корреспондентку Наташу Бертран, которая освещала предварительную оценку американской разведки об эффективности ударов США по ядерным объектам Ирана. Ранее её резко раскритиковал американский лидер Дональд Трамп.

В официальном заявлении, опубликованном в издании The Hill, CNN подчеркнул, что полностью доверяет журналистике и другим сотрудникам, освещавших этот вопрос. Представитель канала отметил, что в их репортаже чётко указано — оценка разведки является предварительной и может быть уточнена по мере поступления новых данных.

«Однако мы не считаем разумным критиковать репортёров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали её результаты, которые отвечают общественным интересам», — добавили в телекомпании.

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом и не очень умным
Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом и не очень умным

Напомним, ранее республиканец призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран. Поводом для этого послужил репортаж, в котором ставится под сомнение эффективность ударов по ядерной программе Ирана. До этого Трамп обвинил CNN и NYT в попытках дискредитировать действия ВВС США.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar