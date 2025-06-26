CNN поддержал журналистку Наташу Бертран после призыва Трампа уволить её
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Телеканал CNN поддержал корреспондентку Наташу Бертран, которая освещала предварительную оценку американской разведки об эффективности ударов США по ядерным объектам Ирана. Ранее её резко раскритиковал американский лидер Дональд Трамп.
В официальном заявлении, опубликованном в издании The Hill, CNN подчеркнул, что полностью доверяет журналистике и другим сотрудникам, освещавших этот вопрос. Представитель канала отметил, что в их репортаже чётко указано — оценка разведки является предварительной и может быть уточнена по мере поступления новых данных.
«Однако мы не считаем разумным критиковать репортёров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали её результаты, которые отвечают общественным интересам», — добавили в телекомпании.
Напомним, ранее республиканец призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран. Поводом для этого послужил репортаж, в котором ставится под сомнение эффективность ударов по ядерной программе Ирана. До этого Трамп обвинил CNN и NYT в попытках дискредитировать действия ВВС США.