Военблогер раскритиковал жёсткие меры контроля въезда украинцев в Россию

Военблогер Юрий Подоляка высказался о том, как в России проверяют украинцев, когда те въезжают в страну. Он отметил, что строгой фильтрации подвергаются именно украинцы, хотя президент России Владимир Путин говорит, что русские и украинцы — это один народ. Об этом он сообщил в своём Telegram.

По словам Подоляки, опросы показывают, что большинство трудовых мигрантов являются носителями идей шариата, и каждый четвёртый из них готов протестовать за эти нормы в России. Он также упомянул, что среди них могут быть террористы.

«Парадокс, скажете вы... И будете правы», — критически высказался военблогер.