Военблогер раскритиковал жёсткие меры контроля въезда украинцев в Россию
Военблогер Подоляка отметил парадокс в проверке украинцев, въезжающих в РФ
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Военблогер Юрий Подоляка высказался о том, как в России проверяют украинцев, когда те въезжают в страну. Он отметил, что строгой фильтрации подвергаются именно украинцы, хотя президент России Владимир Путин говорит, что русские и украинцы — это один народ. Об этом он сообщил в своём Telegram.
По словам Подоляки, опросы показывают, что большинство трудовых мигрантов являются носителями идей шариата, и каждый четвёртый из них готов протестовать за эти нормы в России. Он также упомянул, что среди них могут быть террористы.
«Парадокс, скажете вы... И будете правы», — критически высказался военблогер.
Ранее сообщалось, что российские пограничные службы усилили контроль за въездом граждан Украины в страну. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил, что с начала специальной военной операции было предотвращено свыше 26 тысяч попыток въезда лиц, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами. В настоящее время в России находится около одного миллиона переселенцев с Украины, из которых примерно 185 тысяч получили документы, позволяющие им длительное пребывание в стране.