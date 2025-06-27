Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 12:09

Военблогер раскритиковал жёсткие меры контроля въезда украинцев в Россию

Военблогер Подоляка отметил парадокс в проверке украинцев, въезжающих в РФ

Обложка © freepik/pvproductions

Обложка © freepik/pvproductions

Военблогер Юрий Подоляка высказался о том, как в России проверяют украинцев, когда те въезжают в страну. Он отметил, что строгой фильтрации подвергаются именно украинцы, хотя президент России Владимир Путин говорит, что русские и украинцы — это один народ. Об этом он сообщил в своём Telegram.

По словам Подоляки, опросы показывают, что большинство трудовых мигрантов являются носителями идей шариата, и каждый четвёртый из них готов протестовать за эти нормы в России. Он также упомянул, что среди них могут быть террористы.

«Парадокс, скажете вы... И будете правы», — критически высказался военблогер.

Война идёт не везде: Британия начала отказывать украинцам в убежище
Война идёт не везде: Британия начала отказывать украинцам в убежище

Ранее сообщалось, что российские пограничные службы усилили контроль за въездом граждан Украины в страну. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил, что с начала специальной военной операции было предотвращено свыше 26 тысяч попыток въезда лиц, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами. В настоящее время в России находится около одного миллиона переселенцев с Украины, из которых примерно 185 тысяч получили документы, позволяющие им длительное пребывание в стране.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar