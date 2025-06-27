Купил мотоцикл и тренировался месяцами: Украинский пограничник прорвался через КПП и сбежал в Словакию

Украинский пограничник-кинолог незаконно пересёк границу со Словакией из-за того, что не хотел уезжать на передовую. Об этом рассказал закарпатский журналист Виталий Глагола. Сотрудник погранслужбы, работавший в отделе досмотра транспортных средств, после смены вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку, а затем покинул территорию подразделения.

Мужчина пересёк границу не через официальный пункт пропуска, а в обход, слева от основной зоны контроля. Для этого он специально купил мотоцикл и несколько месяцев тренировался. В Словакии он запросил статус беженца, заявив о нежелании участвовать в боевых действиях.

Глагола отмечает, что инцидент произошёл более недели назад, но официальных заявлений от украинских пограничных служб не поступало. Предварительной причиной побега могло стать известие о планируемой отправке военнослужащего в зону боевых действий.