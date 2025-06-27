Исключает творческий подход: В ГД оценили шансы Пушкина сдать ЕГЭ по литературе

ЕГЭ по литературе стал излишне формализованным, что практически исключает творческий подход. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Если бы в XIX веке экзамен по литературе был бы формализованным, то Пушкин его бы не сдал», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, сегодня выпускникам снижают баллы за несоответствие требуемому объёму текста — например, если их ответ превышает 200 слов. При этом в стихотворении Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», которое когда-то восхитило Державина, насчитывается около 865 слов.

Ранее стало известно, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году снизился до 60,7, что заметно ниже показателей прошлых лет. Несмотря на то, что обществознание остаётся одним из самых востребованных предметов, его результаты демонстрируют тенденцию к снижению. Средний балл ЕГЭ по этому предмету неуклонно падает: если в 2023 году он составлял 56,4, то в 2024 году снизился до 55,05, а в этом году опустился до 53,61.