«Ему не больно»: Умер 6-летний мальчик, на лечение которого собрали 23 млн

В Волгограде после продолжительной борьбы с тяжёлой формой рака крови умер шестилетний Артём Комаров. Жители региона собрали для малыша 23 миллиона рублей, но он не смог победить заболевание. Сердце мальчика остановилось в понедельник, 23 июня. Об этом родители сообщили в Telegram-канале.

Диагноз мальчику поставили ещё в 2021 году, и с тех пор Артём проходил сложное лечение. Началось всё с обычной температуры, которую изначально приняли за ОРВИ. Однако дальнейшие обследования в Москве выявили онкологическое заболевание, требующее дорогостоящего лечения в Израиле.

В апреле этого года родители обратились за помощью к неравнодушным людям, и всего за несколько дней удалось собрать 23 миллиона рублей. Несмотря на усилия врачей в Москве, болезнь оказалась сильнее.

«Тёма поправился — ему больше не больно, ему не нужно терпеть отвратительные процедуры, торчащие отовсюду трубки, всё новые и новые препараты и неприятные изменения в собственном теле, но для этого ему пришлось нас оставить здесь и одному подняться туда наверх к Господу Богу», — написали родители.