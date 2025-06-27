Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 12:30

«Ему не больно»: Умер 6-летний мальчик, на лечение которого собрали 23 млн

В Волгограде умер 6-летний Артём Комаров, на лечение которого собрали 23 млн руб

Артём Комаров. Обложка © Telegram / Срочный сбор! Спасём жизнь Артёма!

Артём Комаров. Обложка © Telegram / Срочный сбор! Спасём жизнь Артёма!

В Волгограде после продолжительной борьбы с тяжёлой формой рака крови умер шестилетний Артём Комаров. Жители региона собрали для малыша 23 миллиона рублей, но он не смог победить заболевание. Сердце мальчика остановилось в понедельник, 23 июня. Об этом родители сообщили в Telegram-канале.

Диагноз мальчику поставили ещё в 2021 году, и с тех пор Артём проходил сложное лечение. Началось всё с обычной температуры, которую изначально приняли за ОРВИ. Однако дальнейшие обследования в Москве выявили онкологическое заболевание, требующее дорогостоящего лечения в Израиле.

В апреле этого года родители обратились за помощью к неравнодушным людям, и всего за несколько дней удалось собрать 23 миллиона рублей. Несмотря на усилия врачей в Москве, болезнь оказалась сильнее.

«Тёма поправился ему больше не больно, ему не нужно терпеть отвратительные процедуры, торчащие отовсюду трубки, всё новые и новые препараты и неприятные изменения в собственном теле, но для этого ему пришлось нас оставить здесь и одному подняться туда наверх к Господу Богу», — написали родители.

«Инфлюенсер Бога»: Умерший от лейкемии 15-летний подросток станет первым святым XXI века
«Инфлюенсер Бога»: Умерший от лейкемии 15-летний подросток станет первым святым XXI века

Ранее Life.ru рассказал, что в Тюменской области умер 16-летний блогер, сражавшийся с онкологическим заболеванием. Никита Горбунов вёл соцсети и активно рассказывал о том, как борется с ужасным диагнозом. Он постоянно делился событиями из жизни и танцевал.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar