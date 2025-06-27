«Ему не больно»: Умер 6-летний мальчик, на лечение которого собрали 23 млн
В Волгограде умер 6-летний Артём Комаров, на лечение которого собрали 23 млн руб
Артём Комаров. Обложка © Telegram / Срочный сбор! Спасём жизнь Артёма!
В Волгограде после продолжительной борьбы с тяжёлой формой рака крови умер шестилетний Артём Комаров. Жители региона собрали для малыша 23 миллиона рублей, но он не смог победить заболевание. Сердце мальчика остановилось в понедельник, 23 июня. Об этом родители сообщили в Telegram-канале.
Диагноз мальчику поставили ещё в 2021 году, и с тех пор Артём проходил сложное лечение. Началось всё с обычной температуры, которую изначально приняли за ОРВИ. Однако дальнейшие обследования в Москве выявили онкологическое заболевание, требующее дорогостоящего лечения в Израиле.
В апреле этого года родители обратились за помощью к неравнодушным людям, и всего за несколько дней удалось собрать 23 миллиона рублей. Несмотря на усилия врачей в Москве, болезнь оказалась сильнее.
«Тёма поправился — ему больше не больно, ему не нужно терпеть отвратительные процедуры, торчащие отовсюду трубки, всё новые и новые препараты и неприятные изменения в собственном теле, но для этого ему пришлось нас оставить здесь и одному подняться туда наверх к Господу Богу», — написали родители.
Ранее Life.ru рассказал, что в Тюменской области умер 16-летний блогер, сражавшийся с онкологическим заболеванием. Никита Горбунов вёл соцсети и активно рассказывал о том, как борется с ужасным диагнозом. Он постоянно делился событиями из жизни и танцевал.