Известный волонтёр Винокуров задержан по делу о мошенничестве в Якутии

В Якутии задержан руководитель волонтерского штаба Айыллаан Винокуров, сообщает РИА «Новости». По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве. Детали дела пока не раскрываются.

Известно, что Винокуров занимался сбором гуманитарной помощи для участников СВО и распределением грантовых средств в регионе. Его предшественник на той же должности в феврале 2024 года перебрался в США.

А ранее в Белгородской области суд приговорил к 22 годам лишения свободы волонтёра движения «Армия красоток» Надежду Россинскую* по делу о госизмене. При этом прокурор запрашивал для неё 27 лет заключения.