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Регион
27 июня, 12:38

Известный волонтёр Винокуров задержан по делу о мошенничестве в Якутии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vital Hil

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vital Hil

В Якутии задержан руководитель волонтерского штаба Айыллаан Винокуров, сообщает РИА «Новости». По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве. Детали дела пока не раскрываются.

Известно, что Винокуров занимался сбором гуманитарной помощи для участников СВО и распределением грантовых средств в регионе. Его предшественник на той же должности в феврале 2024 года перебрался в США.

Осуждённый за мошенничество предприниматель ушёл на СВО и пропал без вести
Осуждённый за мошенничество предприниматель ушёл на СВО и пропал без вести

А ранее в Белгородской области суд приговорил к 22 годам лишения свободы волонтёра движения «Армия красоток» Надежду Россинскую* по делу о госизмене. При этом прокурор запрашивал для неё 27 лет заключения.

*Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Марина Фещенко
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