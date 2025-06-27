Известный волонтёр Винокуров задержан по делу о мошенничестве в Якутии
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В Якутии задержан руководитель волонтерского штаба Айыллаан Винокуров, сообщает РИА «Новости». По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве. Детали дела пока не раскрываются.
Известно, что Винокуров занимался сбором гуманитарной помощи для участников СВО и распределением грантовых средств в регионе. Его предшественник на той же должности в феврале 2024 года перебрался в США.
А ранее в Белгородской области суд приговорил к 22 годам лишения свободы волонтёра движения «Армия красоток» Надежду Россинскую* по делу о госизмене. При этом прокурор запрашивал для неё 27 лет заключения.
*Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.