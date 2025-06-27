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27 июня, 16:00

Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде

Московские школьники на Российской робототехнической олимпиаде. Обложка © Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Московские школьники на Российской робототехнической олимпиаде. Обложка © Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники из столицы выиграли Российскую робототехническую олимпиаду. Это соревнование проходит уже более 20 лет и считается одним из самых уважаемых в этой области. В олимпиаде участвовало более 800 ребят в возрасте от 6 до 22 лет. Об этом Собянин сообщил в своём Telegram-канале.

«Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде. Она проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В соревнованиях приняли участие свыше 800 человек от 6 до 22 лет», — написал мэр.

Финал этого года состоялся в Мурманске, и задания были связаны с Северным морским путём. Участникам нужно было создать роботов-транспортировщиков, которые могут работать в рыбной промышленности, в порту, и участвовать в спасательных операциях в северных морях.

В итоге московские команды показали отличные результаты — награды получили 51 школьник. Собянин поздравил их с успехом.

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Ранее сообщалось, что минпромторг намерен выделить по 319 миллионов рублей на создание новых центров промышленной робототехники в России. Финансирование будет предоставляться поэтапно организациям, победившим в грантовом конкурсе, который курирует Университет Иннополис.

Анастасия Никонорова
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