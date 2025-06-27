Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники из столицы выиграли Российскую робототехническую олимпиаду. Это соревнование проходит уже более 20 лет и считается одним из самых уважаемых в этой области. В олимпиаде участвовало более 800 ребят в возрасте от 6 до 22 лет. Об этом Собянин сообщил в своём Telegram-канале.

«Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде. Она проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В соревнованиях приняли участие свыше 800 человек от 6 до 22 лет», — написал мэр.

Финал этого года состоялся в Мурманске, и задания были связаны с Северным морским путём. Участникам нужно было создать роботов-транспортировщиков, которые могут работать в рыбной промышленности, в порту, и участвовать в спасательных операциях в северных морях.

В итоге московские команды показали отличные результаты — награды получили 51 школьник. Собянин поздравил их с успехом.