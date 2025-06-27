В Гидрометцентре развеяли миф о точных прогнозах на месяц вперёд
Синоптик Вильфанд: Экстремальную погоду летом можно предсказать за 2-3 дня
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что опасную непогоду летом можно спрогнозировать только за два-три дня, при других сроках это очень приблизительная информация. Так синоптик прокомментировал «Постньюс» появившиеся данные об экстремальной непогоде в июле.
Вильфанд добавил, что в ближайшие выходные стихия накроет Краснодарский край, пройдут ливни с грозой.
«Эти осадки приведут к повышению уровня воды в реках Кубани и тех, что впадают в Чёрное море. Возможен подъём до неблагоприятных отметок — вблизи этих рек не стоит парковаться», — предупредил Вильфанд.
В регионе сохранится высокая пожароопасность, а дожди на Кубани стоит ожидать лишь к концу предстоящего месяца. Синоптик добавил, что разгул стихии коснётся в июле и центральных регионов страны, однако сейчас прогнозы по точным датам делать слишком рано.
Ранее Life.ru сообщил, что июль ожидается разным в российских регионах. В центральной части второй месяц лета начнётся с облачной погоды и регулярных осадков, а вот на юге будет очень жарко и сухо. В Москве и Санкт-Петербурге погода будет преимущественно пасмурной, с периодическими дождями. Столичный регион ожидают дневные температуры около +23–24°C, ночные — +13–15°C, при этом влажность воздуха останется высокой — порядка 70–74%.