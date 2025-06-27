В Гидрометцентре развеяли миф о точных прогнозах на месяц вперёд

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что опасную непогоду летом можно спрогнозировать только за два-три дня, при других сроках это очень приблизительная информация. Так синоптик прокомментировал «Постньюс» появившиеся данные об экстремальной непогоде в июле.

Вильфанд добавил, что в ближайшие выходные стихия накроет Краснодарский край, пройдут ливни с грозой.

«Эти осадки приведут к повышению уровня воды в реках Кубани и тех, что впадают в Чёрное море. Возможен подъём до неблагоприятных отметок — вблизи этих рек не стоит парковаться», — предупредил Вильфанд.

В регионе сохранится высокая пожароопасность, а дожди на Кубани стоит ожидать лишь к концу предстоящего месяца. Синоптик добавил, что разгул стихии коснётся в июле и центральных регионов страны, однако сейчас прогнозы по точным датам делать слишком рано.