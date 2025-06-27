В Самаре школьник побрился налысо после получения 100 баллов по русскому на ЕГЭ

В Самаре школьник побрился налысо, когда узнал о полученных 100 баллах на ЕГЭ по русскому языку. Об этом пишет 63.ru. Артёму Пашкову 18 лет, и он поспорил с одноклассниками, кто из них получит больше 95 баллов за задания на экзамене.

Артём признался, что до последнего не верил в свою удачу. Хотя на протяжении всей учёбы в школе отличался отличной успеваемостью и был в числе лучших. На спор с приятелями согласился легко, так как был уверен, что планка задана слишком высоко и вряд ли получится её преодолеть. К тому же, по словам Артёма, ему больше нравятся информатика, математика, физика. Однако 100 баллом ему удалось получить как раз за «нелюбимый» русский.

«Спор — дело такое! Мы с другом всех обскакали, и теперь будем вдвоём бриться. Один товарищ прям после экзамена говорит: «Если наберу сейчас баллы хорошие, тоже побреюсь!» — набрал на два балла меньше, чем обещал, в итоге ему бриться не придётся, а мы красивые придём на выпускной», — рассказал выпускник.

За четыре экзамена Артём набрал в общей сложности 389 баллов. Он добавил, что сыграла роль и доля везения, потому что задания оказались достаточно простые и касались тех тем, которые были ему очень хорошо знакомы.