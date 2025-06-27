Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 14:35

В Самаре школьник побрился налысо после получения 100 баллов по русскому на ЕГЭ

Артём Пашков до и после того, как побрился налысо. Обложка © 63.ru

Артём Пашков до и после того, как побрился налысо. Обложка © 63.ru

В Самаре школьник побрился налысо, когда узнал о полученных 100 баллах на ЕГЭ по русскому языку. Об этом пишет 63.ru. Артёму Пашкову 18 лет, и он поспорил с одноклассниками, кто из них получит больше 95 баллов за задания на экзамене.

Артём признался, что до последнего не верил в свою удачу. Хотя на протяжении всей учёбы в школе отличался отличной успеваемостью и был в числе лучших. На спор с приятелями согласился легко, так как был уверен, что планка задана слишком высоко и вряд ли получится её преодолеть. К тому же, по словам Артёма, ему больше нравятся информатика, математика, физика. Однако 100 баллом ему удалось получить как раз за «нелюбимый» русский.

«Спор — дело такое! Мы с другом всех обскакали, и теперь будем вдвоём бриться. Один товарищ прям после экзамена говорит: «Если наберу сейчас баллы хорошие, тоже побреюсь!» — набрал на два балла меньше, чем обещал, в итоге ему бриться не придётся, а мы красивые придём на выпускной», — рассказал выпускник.

За четыре экзамена Артём набрал в общей сложности 389 баллов. Он добавил, что сыграла роль и доля везения, потому что задания оказались достаточно простые и касались тех тем, которые были ему очень хорошо знакомы.

Исключает творческий подход: В ГД оценили шансы Пушкина сдать ЕГЭ по литературе
Исключает творческий подход: В ГД оценили шансы Пушкина сдать ЕГЭ по литературе

Ранее сообщалось, что в Миякинском районе Башкирии школьник сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике практически на ноль баллов, так как у него сломался ноутбук, а ответы с другого не были зачтены.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar