Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 14:59

Путин сделал заявление о новом раунде переговоров с Киевом

Путин: Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной в Стамбуле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия готова провести новый раунд переговоров с украинской стороной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с прессой.

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договорённостей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», — сообщил он.

Российский лидер добавил, что время и место очередного раунда переговоров необходимо согласовывать, однако он рассчитывает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему готов оказать поддержку дипломатическому процессу. В свою очередь, Москва согласна на проведение новой встречи с представителями киевского режима в Стамбуле.

Путин добавил, что Москва и Киев продолжат контакты после завершения гуманитарных обменов. Подразумевается передача тел погибших военнослужащих.

Путин: Обмен пленными с Украиной благоприятно повлияет на будущие переговоры
Путин: Обмен пленными с Украиной благоприятно повлияет на будущие переговоры

Ранее Владимир Путин высказался на тему меморандумов, которыми обменялись Москва и Киев на последней встрече делегаций в Стамбуле. Президент назвал документы полностью противоположными и отметил, что не видит в этом ничего неожиданного, напомнив, что целью переговоров является поиск точек соприкосновения и компромиссов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar