Путин сделал заявление о новом раунде переговоров с Киевом

Россия готова провести новый раунд переговоров с украинской стороной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с прессой.

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договорённостей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», — сообщил он.

Российский лидер добавил, что время и место очередного раунда переговоров необходимо согласовывать, однако он рассчитывает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему готов оказать поддержку дипломатическому процессу. В свою очередь, Москва согласна на проведение новой встречи с представителями киевского режима в Стамбуле.

Путин добавил, что Москва и Киев продолжат контакты после завершения гуманитарных обменов. Подразумевается передача тел погибших военнослужащих.