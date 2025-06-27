Госдума хочет разрешить управляющим компаниям передавать данные о должниках

Управляющие компании в России хотят получить новые права. Им предложили разрешить передавать информацию о должниках ресурсоснабжающим организациям, которые предоставляют коммунальные услуги.

Такой законопроект был внесён группой депутатов Госдумы, возглавляемой Сергеем Пахомовым.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что управляющие организации смогут передавать требования по возврату долгов за коммунальные услуги ресурсоснабжающим компаниям.