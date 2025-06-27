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Регион
27 июня, 17:33

Госдума хочет разрешить управляющим компаниям передавать данные о должниках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Tikhokhod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Tikhokhod

Управляющие компании в России хотят получить новые права. Им предложили разрешить передавать информацию о должниках ресурсоснабжающим организациям, которые предоставляют коммунальные услуги.

Такой законопроект был внесён группой депутатов Госдумы, возглавляемой Сергеем Пахомовым.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что управляющие организации смогут передавать требования по возврату долгов за коммунальные услуги ресурсоснабжающим компаниям.

Это нововведение должно заставить россиян более серьёзно относиться к оплате своих счетов за коммунальные услуги.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий обязанность управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, представлять собственникам отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год в течение первого квартала текущего года.

Анастасия Никонорова
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