Владимир Путин обвинил западные страны в поддержке сепаратизма и терроризма на территории России. Об этом российский лидер заявил во время общения с журналистами.

Президент напомнил, что коллективный Запад долгое время поощрял сепаратистские движения в РФ, а также использовал терроризм как инструмент борьбы. По его словам, международное сообщество игнорировало деятельность ИГИЛ*, пока та действовала на территории страны.

«И никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ*, если он в России функционирует. И взрывы в Москве, и всё что угодно. Это и до последнего времени происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Всё хорошо, если это против России», — подчеркнул Путин в разговоре с журналистами.

Ранее Путин заявил, что несмотря на обещания западных политиков не расширять НАТО на восток, альянс продолжил продвижение к российским границам. Он назвал это одной из ключевых причин начала специальной военной операции. По его словам, западные страны заверяли Россию в отсутствии угроз со стороны расширяющегося альянса, однако на российские протесты и заявления об опасности такого продвижения просто не обращали внимания, игнорируя мнение Москвы.