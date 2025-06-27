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27 июня, 15:36

Путин: Запад поощрял терроризм, потому что это было против России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин обвинил западные страны в поддержке сепаратизма и терроризма на территории России. Об этом российский лидер заявил во время общения с журналистами.

Президент напомнил, что коллективный Запад долгое время поощрял сепаратистские движения в РФ, а также использовал терроризм как инструмент борьбы. По его словам, международное сообщество игнорировало деятельность ИГИЛ*, пока та действовала на территории страны.

«И никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ*, если он в России функционирует. И взрывы в Москве, и всё что угодно. Это и до последнего времени происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Всё хорошо, если это против России», — подчеркнул Путин в разговоре с журналистами.

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Ранее Путин заявил, что несмотря на обещания западных политиков не расширять НАТО на восток, альянс продолжил продвижение к российским границам. Он назвал это одной из ключевых причин начала специальной военной операции. По его словам, западные страны заверяли Россию в отсутствии угроз со стороны расширяющегося альянса, однако на российские протесты и заявления об опасности такого продвижения просто не обращали внимания, игнорируя мнение Москвы.

* Запрещённая в России террористическая организация

Александра Мышляева
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