Путин: Траты России рассчитаны на успешное завершение СВО

Траты на вооружение российских войск рассчитаны под успешное и скорейшее завершение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это всё и рассчитывается у нас», — сказал глава государства на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

Путин указал, что именно для этого сформирован оборонный бюджет России, а не для нападения на страны Европы и НАТО. В планах у России сокращение расходов, а вот у Запада — наращивание.