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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 июня, 15:28

Путин: Траты России рассчитаны на успешное завершение СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Траты на вооружение российских войск рассчитаны под успешное и скорейшее завершение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это всё и рассчитывается у нас», — сказал глава государства на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.

Путин указал, что именно для этого сформирован оборонный бюджет России, а не для нападения на страны Европы и НАТО. В планах у России сокращение расходов, а вот у Запада — наращивание.

Путин заявил, что рост военных расходов не добавит безопасности Западу
Путин заявил, что рост военных расходов не добавит безопасности Западу

Ранее Путин сообщил, что Россия на военные расходы тратит 3,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП. Это 6,3%.

Никита Никонов
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