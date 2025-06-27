Путин: Траты России рассчитаны на успешное завершение СВО
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Траты на вооружение российских войск рассчитаны под успешное и скорейшее завершение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это всё и рассчитывается у нас», — сказал глава государства на пресс-конференции после саммита ЕАЭС в Минске.
Путин указал, что именно для этого сформирован оборонный бюджет России, а не для нападения на страны Европы и НАТО. В планах у России сокращение расходов, а вот у Запада — наращивание.
Ранее Путин сообщил, что Россия на военные расходы тратит 3,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП. Это 6,3%.