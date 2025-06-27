Путин заявил, что рост военных расходов не добавит безопасности Западу
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Рост военных расходов в странах Европы и на Западе не приведёт к повышению безопасности, а наоборот — негативно отразится на уровне жизни граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
«Пусть увеличивают расходы на вооружение, если считают нужным. Но на безопасность это не повлияет, а вот на экономику и социальную сферу — безусловно, скажется в худшую сторону», — подчеркнул глава государства.