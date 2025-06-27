Путин заявил, что рост военных расходов не добавит безопасности Западу

Рост военных расходов в странах Европы и на Западе не приведёт к повышению безопасности, а наоборот — негативно отразится на уровне жизни граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита ЕАЭС в Минске.