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Регион
27 июня, 15:26

Путин заявил, что рост военных расходов не добавит безопасности Западу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рост военных расходов в странах Европы и на Западе не приведёт к повышению безопасности, а наоборот — негативно отразится на уровне жизни граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Пусть увеличивают расходы на вооружение, если считают нужным. Но на безопасность это не повлияет, а вот на экономику и социальную сферу — безусловно, скажется в худшую сторону», — подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды
Путин рассказал, сколько Россия тратит на военные нужды

Ранее Владимир Путин отметил, что страны Запада оправдывают наращивание военного потенциала вымышленными обвинениями России в агрессии.

Марина Фещенко
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