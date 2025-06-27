Путин: В России зарплаты с начала этого года выросли на 4% в реальном выражении

В России рост зарплат в реальном выражении достиг 9,7% в 2024 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что с начала текущего года доходы россиян в среднем подросли на 4%.

«Уровень заработной платы увеличивается во всех странах ЕАЭС, и в России. В прошлом году он увеличился на 9,7% (в России. — прим. Life.ru), а за первые 4 месяца, или 5 месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении», — уточнил президент.