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27 июня, 16:24

Центробанк РФ пригрозил принять меры из-за ситуации с вкладами

ЦБ РФ может принять меры против банков из-за сомнительных практик с вкладами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Центробанк предупредил о возможных мерах против банков, применяющих недобросовестные практики при оформлении вкладов. Об этом регулятор сообщил в своём телеграм-канале.

В ЦБ отметили, что уже рекомендовали кредитным организациям чётко доводить до клиентов условия вкладов при дистанционном обслуживании. Там добавили, что контролируют соблюдение этих правил и при выявлении нарушений принимают надзорные меры.

«Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», — говорится в сообщении регулятора.

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Александра Мышляева
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