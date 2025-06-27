Центробанк РФ пригрозил принять меры из-за ситуации с вкладами
ЦБ РФ может принять меры против банков из-за сомнительных практик с вкладами
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Центробанк предупредил о возможных мерах против банков, применяющих недобросовестные практики при оформлении вкладов. Об этом регулятор сообщил в своём телеграм-канале.
В ЦБ отметили, что уже рекомендовали кредитным организациям чётко доводить до клиентов условия вкладов при дистанционном обслуживании. Там добавили, что контролируют соблюдение этих правил и при выявлении нарушений принимают надзорные меры.
«Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», — говорится в сообщении регулятора.
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