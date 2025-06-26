Цифровой рубль и инвестиции: В ГД рассказали о законах, которые начнут действовать в июле
Депутат Говырин: В России с 1 июля упростят доступ к цифровым сервисам
Госдума РФ. Обложка © Life.ru
С 1 июля у россиян появится возможность направлять и получать процессуальные документы по административным делам в электронном виде. Гражданам больше не нужно будет лично посещать госорганы, достаточно лишь авторизации на «Госуслугах». Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Также, по его словам, в рамках цифровизации финансовой системы операторы и пользователи платформы цифрового рубля с 1 июля подпадут под действие законов о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Будут уточнены положения и в сфере инвестиционного регулирования.
«Закон конкретизирует, что считается основным объектом инвестиционного проекта, устанавливает правила предоставления мер поддержки и исключает третейский порядок разрешения споров по этим соглашениям — теперь они подлежат рассмотрению исключительно в государственных судах России», — объяснил собеседник RT.
Кроме того, значительные изменения коснутся банковского сектора в части предоставления социально значимых услуг. Депутат подчеркнул, что с 1 июля крупнейшие банки страны станут обязаны по заявке граждан через портал «Госуслуги» открывать социальные счета и вклады. А ещё банки не смогут взимать комиссию за предоставление пониженной ставки по ипотеке при стандартных условиях кредита.
Ранее Life.ru сообщил, что с 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ, а также будут повышены социальные выплаты. Кроме того, с нового месяца повысят пенсии, параллельно вырастут выплаты на детей.