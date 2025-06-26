Цифровой рубль и инвестиции: В ГД рассказали о законах, которые начнут действовать в июле

С 1 июля у россиян появится возможность направлять и получать процессуальные документы по административным делам в электронном виде. Гражданам больше не нужно будет лично посещать госорганы, достаточно лишь авторизации на «Госуслугах». Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Также, по его словам, в рамках цифровизации финансовой системы операторы и пользователи платформы цифрового рубля с 1 июля подпадут под действие законов о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Будут уточнены положения и в сфере инвестиционного регулирования.

«Закон конкретизирует, что считается основным объектом инвестиционного проекта, устанавливает правила предоставления мер поддержки и исключает третейский порядок разрешения споров по этим соглашениям — теперь они подлежат рассмотрению исключительно в государственных судах России», — объяснил собеседник RT.