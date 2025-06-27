Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 16:27

Путин: Игра с Западом в одни ворота закончилась

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Игра в одни ворота с Западом закончилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что РФ достойно решает проблемы с необходимостью бюджетных военных расходов.

По словам Путина, с момента признания независимости республики Донбасса то и дело звучат вопросы, как это произошло, что случилось и в чём вина Запада.

«Как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдёт. Эта игра в одни ворота закончилась», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Президент добавил, что если Запад хочет увеличивать свои военные расходы, пусть делает это. По словам главы государства, такие решения говорят об агрессивности западных стран. Путин отметил, что в России на оборонные нужны тратится 6,3% ВВП. Это немаленькие расходы, но Россия достойно решает возникающие проблемы.

Путин рассказал о планах по снижению расходов на вооружение
Путин рассказал о планах по снижению расходов на вооружение

В ходе своего выступления Путин также указал, что траты России рассчитаны на успешное завершение СВО. Именно для этого сформирован оборонный бюджет РФ, а не для нападения на страны Европы и НАТО. В планах у России сокращение расходов, а вот у Запада — наращивание.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar