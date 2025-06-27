Дальневосточный леопард попал на видео у границ нацпарка в Приморье

Дальневосточный леопард попал на видео во время прогулки по противопожарной полосе у границ нацпарка «Земля леопарда». Редкие кадры опубликовал телеграм-канал учреждения.

В сообщении говорится, что рабочие, прокладывавшие минерализованную полосу, неожиданно встретили хищника. Специалисты нацпарка подчёркивают, что такие встречи, хоть и большая редкость, всё-таки возможны, поскольку это естественная среда обитания леопардов.

В Приморье леопард прогулялся по противопожарной полосе. Видео © Telegram / «Земля леопарда»

На видео запечатлено, как животное сначала спокойно идёт по полосе, но, заметив людей, замирает и настороженно наблюдает. Услышав голос, леопард быстро отступает и скрывается в лесу. В нацпарке пояснили, что такая реакция характерна для здорового дикого зверя, избегающего контактов с человеком.

Эксперты установили, что на записи — самец Leo 215M возрастом около шести лет. Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире, основная популяция сосредоточена в Приморье. По данным на апрель 2024 года, в России насчитывается 129 взрослых особей.