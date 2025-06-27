Один из «отцов стокгольмского синдрома» умер в Швеции в возрасте 78 лет

Шведский преступник Кларк Улофссон, связанный с захватом заложников в столице Швеции, положившим начало термину «стокгольмский синдром», скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщила газета Dagens ETC со ссылкой на родственников Улофссона.

«Кларк Улофссон умер в возрасте 78 лет. Он был одним из самых известных и обсуждаемых преступников Швеции всех времён. Он умер в больнице Арвика во вторник после продолжительной болезни», — приводит издание заявление семьи.

Улофссон прославился после событий 1973 года, когда его сокамерник Ян-Эрик Ульссон захватил заложников в стокгольмском банке на площади Норрмальмсторг. Ульссон потребовал доставить к нему Улофссона, после чего они шесть дней удерживали четырёх сотрудников банка в хранилище.

Примечательно, что после освобождения заложники отказались свидетельствовать против преступников и даже собрали деньги на их защиту. Этот случай лёг в основу термина «стокгольмский синдром», введённого психиатром Нильсом Бейерутом. На суде Улофссону удалось доказать, что он не помогал Ульссону, а пытался спасти заложников, благодаря чему его оправдали.