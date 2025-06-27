За два часа над регионами России сбили десять украинских беспилотников

За два часа системы ПВО сбили над регионами Росси десять украинских беспилотников, сообщило Минобороны. «Птички» попались над Орловской, Курской, Брянской областями и Крымом.

«С 17:35 мск до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.