Трамп отказался продолжать диалог с Канадой о торговом соглашении

Американский президент Дональд Трамп отказался от продолжения диалога с Канадой о двустороннем торговом соглашении. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Truth Social.

«Мы прекращаем все обсуждения по торговле с Канадой, решение вступает в силу немедленно», — говорится в посте.

Руководствуясь решением Оттавы о введении цифрового налога, который затронет интересы американских IT-корпораций, президент США принял жесткие меры. Он обвинил Канаду в подражании европейской политике в отношении технологических гигантов.

В ответ на это, по словам американского лидера, Соединённые Штаты не только замораживают переговоры о новом торговом соглашении, но и готовятся ввести тарифы, затрагивающие бизнес канадских компаний на американской территории. О конкретных мерах и сроках их введения будет объявлено в течение недели.