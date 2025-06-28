Награждённый медалью мальчик Серёжа из Курской области рассказал об оккупации ВСУ

10-летний Серёжа Щеглов из Казачьей Локни, который получил медаль «Защитник Курской области», рассказал о том, как он жил в оккупации украинских войск. Рядом с его домом было много военной техники, и он смог сделать фото на скрытый телефон.

«У нас не забрали телефоны из-за мамы, она сказала, что они «севшие»... Начали снимать... Рядом с домом стоял бронетранспортёр, пушка напротив дома, военные автомобили ВСУ, снимали разрушения ВСУ», – рассказал журналистам Сережа.

Медаль 27 июня мальчику вручил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Чиновник отметил героизм подростка, но пожелал проявлять его впредь уже в мирное время.

Награждение Сергея Щеглова из Курской области. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

«Горжусь тем, что наши дети растут рядом с такими ребятами! Пусть их будет как можно больше, но дай Бог, чтобы свой героизм и свою верность стране, они демонстрировали уже в мирной жизни», — написал Хинштейн.

Серёжа также рассказал, что им приходилось искать еду в домах, которые оставляли украинские солдаты. В один из таких разов он нашел боеприпасы.

«Когда мы искали еду, мы нашли боекомплект. Сначала не хотели его брать... я не послушался [папу], когда мы опять туда пошли, я схватил весь боекомплект, положил в мешок и накрыл сверху консервами из-под тушёнки. Всю дорогу пока шёл домой, нёс в руках, хотя было тяжело. Когда принёс домой, положил в коробку и засунул в подвал», – рассказал он, добавив, что все найденные боеприпасы отдал российским солдатам, когда те пришли в населённый пункт.