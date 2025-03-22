10-летний Серёжа из Локни полгода собирал улики против ВСУ и украл оружие для наших солдат
10-летний Серёжа из Казачьей Локни украл у ВСУ боекомплект и отдал бойцам ВС РФ
10-летний Серёжа Щеглов из села Казачья Локня Суджанского района Курской области вместе с родителями провёл семь месяцев под оккупацией ВСУ. Всё это время мальчик снимал на видео преступления украинских боевиков. Он рассказал корреспонденту Пятого канала, как вражеские солдаты громили дома мирных жителей.
10-летний Серёжа Щеглов рассказал о преступлениях ВСУ в Курской области. © Пятый канал
«Брали, раскрывали дома, разбивали там всё. <…> Русский человек никогда такого не сделает. Били всё подряд. У моего друга была плойка (игровая приставка Sony PlayStation — прим. Life.ru), её тоже забрали, телевизор, естественно, разбили», — вспоминает дни оккупации Серёжа.
По кадрам, которые всё это время снимал мальчик, удалось установить, что ВСУ не только намеренно уничтожали имущество мирных граждан, но и забирали средства связи, а также бытовую технику. При этом люди находились под постоянными обстрелами. А однажды Серёже удалось стащить у боевиков ВСУ боекомплект — позже он отдал его российским солдатам.
Напомним, 8 марта Армия России начала прямое наступление на Суджу, а на следующий день Минобороны подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье, среди которых Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное. В последнем бойцы ВС РФ обнаружили тела мирных жителей, убитых боевиками ВСУ. Президент России Владимир Путин поручил найти и наказать украинских карателей, учинивших зверства в курском приграничье. Глава государства назвал террористами всех украинских военных и наёмников в Курской области.
mil.gov.ua