Развод стал причиной ада: Кореец поджёг десятки людей в метро Сеула

В столице Южной Кореи Сеуле идёт суд над 67-летним мужчиной по имени Вон, который облил бензином и поджёг вагон метро, полный людей. Пожар произошёл 31 мая в час пик в подводном туннеле под рекой Хан, что значительно усложнило эвакуацию пассажиров.

Мужчина поджёг бензин в вагоне метро, сам поджигатель тоже получил травмы. Видео © Х / ntc_report

На кадрах из метро видно, что пассажиры вагона в панике пытались укрыться от огня, однако последствия трагедии оказались серьёзными. В результате происшествия 22 человека были госпитализированы с отравлением дымом, ещё 129 получили медицинскую помощь на месте. Среди пострадавших оказался и сам поджигатель, который также был доставлен в больницу и позже задержан.

На допросе он объяснил, что мотивом его действий стало недовольство решением суда о разводе. Метрополитену Сеула был нанесён ущерб в размере 330 миллионов вон (19 миллионов рублей).