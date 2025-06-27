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27 июня, 20:15

Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение о завершении действия соглашения, заключённого между Советским Союзом и Швецией, касающегося обмена данными о ядерных установках и оперативного уведомления о ядерных инцидентах. Официальный документ был размещён на сайте правовой информации.

Министерству иностранных дел РФ поручили уведомить шведскую сторону о денонсации соглашения, подписанного в Стокгольме 13 января 1988 года.

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Это решение принимается на фоне обострения международной обстановки в ядерной сфере. Как отмечается в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI Yearbook 2025), мир вступает в новую фазу гонки ядерных вооружений, которая, по оценкам экспертов, может оказаться даже более сложной и опасной, чем в период холодной войны.

Артём Гапоненко
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